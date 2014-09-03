Также сообщается об одном пострадавшем.

В ДТП на Большом Каменном мосту в Москве погибли два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел сегодня, 7 июля, примерно в 4 утра. Водитель автомобиля "Датсун" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Тойота". В салоне первой машины также находился пассажир.

В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля "Датсун" скончались. Водитель "Тойоты" был доставлен с травмами различной степени в медучреждение. По предварительным данным, водитель первой машины был в нетрезвом состоянии. Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Турции в ДТП с автобусом погибли шесть человек.

Видео: Telegram / Mash, 112, Госавтоинспекция Москвы