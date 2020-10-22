В ДТП на Большевиков и Подвойского пострадал дорожный знак

Информации о пострадавших не поступало.

На перекрестке проспекта Большевиков с улицей Подвойского произошло ДТП с участием двух автомобилей. Момент аварии 22 октября в Невском районе попал на камеры наблюдения. Запись оказалась в распоряжении Piter.tv.

Очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили, что столкнулись автомобиль "Рено" и другая легковушка красного цвета. Информации о пострадавших не поступало, однако в результате аварии оказался сбит временный дорожный знак.

Ранее мы сообщали о том, что с начала года в Петербурге произошло 291 ДТП, в которых пострадали дети.

Видео: Piter.tv