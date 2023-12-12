В ДНР задержали советника министра за мародерство

Предварительный ущерб оценивается в 518 млн рублей.

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали советника министра промышленности и торговли ДНР С.Н. Голощапова за мародерство. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Вместе с советником министра также был задержан директор ГУП ДНР "Донецкая промышленная компания" А.В. Петрусенко. По данным силового ведомства, задержанных обвиняют в том, что они "реализовали преступную схему переработки в металлолом и дальнейшего сбыта нескольких цехов". Предварительный ущерб оценивается в 518 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала жителя Тюменской области по делу о финансировании ВСУ.

Видео: УФСБ по ДНР