В ДНР задержали советника министра за мародерство

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали советника министра промышленности и торговли ДНР С.Н. Голощапова за мародерство. Об этом сообщили в УФСБ по региону.
Вместе с советником министра также был задержан директор ГУП ДНР "Донецкая промышленная компания" А.В. Петрусенко. По данным силового ведомства, задержанных обвиняют в том, что они "реализовали преступную схему переработки в металлолом и дальнейшего сбыта нескольких цехов". Предварительный ущерб оценивается в 518 млн рублей.
Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала жителя Тюменской области по делу о финансировании ВСУ.
Видео: УФСБ по ДНР
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