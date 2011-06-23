ФСБ задержала жителя Тюменской области по делу о финансировании ВСУ

Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области по делу о финансировании Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления силового ведомства.

Подозреваемого обвиняют в целенаправленном переводе денег украинских войскам. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области задержали четверых мужчин за кражи в зоне с режимом ЧС.

Видео: ФСБ России