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ФСБ задержала жителя Тюменской области по делу о финансировании ВСУ

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Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области по делу о финансировании Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления силового ведомства.

Подозреваемого обвиняют в целенаправленном переводе денег украинских войскам. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области задержали четверых мужчин за кражи в зоне с режимом ЧС.

Видео: ФСБ России

Теги: вооруженные силы украины, задержание, тюменская область, финансирование, фсб россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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