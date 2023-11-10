В ДНР задержали подозреваемого в организации убийства директора завода

Украинец хотел убить предпринимателя из Мариуполя.

Российское управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало украинского гражданина по подозрению в организации заказного убийства. Соответствующей информацией с местными журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального силового ведомства. Специалисты объяснили, что иностранец организовал покушение на убийство в отношении одного из производственных объединений в городе Мариуполь. При этом сам подозреваемый в этот момент находился за пределами страны. В настоящее время материалы расследования отправлены в Следственный комитет для изучения и принятия процессуального решения.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости