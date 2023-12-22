В ДНР задержали подозреваемого в организации канала сбыта наркотиков

Силовики возбудили дело о сбыте запрещенных веществ в новом регионе страны.

Специальные службы в Донецкой Народной Республике задержали работника медицинской сферы, подозреваемого в организации крупного канала сбыта наркотических веществ. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ России. По месту жительства мужчины оперативники выявили и изъяли около 10 килограммов запрещенки. Незаконный товар фигурант расследования планировал сбывать через закрытые и анонимные онлайн-площадки. По факту криминальной деятельности ведется уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. На текущий момент силовики устанавливают причастных к преступной деятельности.

Задержанный состоял в преступной группе, причастной к производству наркотиков и организации канала сбыта на территории ДНР и Ростовской области. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

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Фото и видео: пресс-служба УФСБ РФ по ДНР