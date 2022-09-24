  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:44
186
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ДНР задержали мужчину за попытку вступить в РДК

0 0

Местный житель подозревается в государственной измене.

Специальные службы по Донецкой народной республики задержали жителя Ясиноватой за попытку войти в состав "Русского добровольческого корпуса*" (* -  признан на территории России террористической организацией, его деятельность запрещена). Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы управления ФСБ РФ по новому региону страны. В настоящее время мужчина обвиняетя в государственной измене. Известно, что фигурант расследования пойман вблизи линии боевого соприкосновения. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ.

Подозреваемый поддерживал контакт с украинскими спецслужбами с целью организации своего перехода на сторону противника и вступления в террористическую организацию.

пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

Сотрудники ФСБ задержали мужчину в Алтайском крае за оправдание терроризма в соцсетях.

Фото и видео: УФСБ по ДНР

Теги: госизмена, днр, новые регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии