В ДНР задержали мужчину за попытку вступить в РДК

Местный житель подозревается в государственной измене.

Специальные службы по Донецкой народной республики задержали жителя Ясиноватой за попытку войти в состав "Русского добровольческого корпуса*" (* - признан на территории России террористической организацией, его деятельность запрещена). Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы управления ФСБ РФ по новому региону страны. В настоящее время мужчина обвиняетя в государственной измене. Известно, что фигурант расследования пойман вблизи линии боевого соприкосновения. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ.

Подозреваемый поддерживал контакт с украинскими спецслужбами с целью организации своего перехода на сторону противника и вступления в террористическую организацию. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

Сотрудники ФСБ задержали мужчину в Алтайском крае за оправдание терроризма в соцсетях.

Фото и видео: УФСБ по ДНР