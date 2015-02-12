В соцсетях местный житель оправдывал действия ДРГ ВСУ в Брянской области.

Российские силовики на территории Алтайского края задержали местного жителя по подозрению в публичном оправдании террористических действий. В социальных сетях мужчина позитивно оценивал работу диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины на населенные пункты Брянской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы УФСБ РФ по региону. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Судебная инстанция избрала меру пресечения для фигуранта расследования в виде подписки о невыезде.

Пресечена незаконная деятельность гражданина РФ 1995 г. р. В марте 2023 года мужчина, находясь в г. Бийске, совершил публичное оправдание нападения ДРГ ВСУ путем размещения комментария в открытой группе. пресс-служба УФСБ РФ по Алтайскому краю

В Тольятти обнаружили тела двух детей, ведется расследование.

Фото и видео: УФСБ России по Алтайскому краю