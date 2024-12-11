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В ДНР за неделю сорвали свыше 150 воздушных атак

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Силовики рассказали о работе взрывников в регионе.

Свыше 150 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины сорваны российскими силовыми структурами над Донецком и Макеевкой за минувшуюнеделю. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились сотрудники прес-сслужбы регионального управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.

За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 156 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой.

пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

В частности,нв территории Кировского района вблизи жилых кварталов поражен дрон противника  мультимоторного типа Данный БПЛА был оснащен двумя самодельными взрывными устройствами с общей массой, превышающей два килограмма. Взрывотехникипри помощи специальных технических средств раздеталировали опасный объект, а затем  ликвидировали взрывоопасные предметы накладным зарядом прямо на месте.

В Петербурге попытались поджечь здание ФСБ.

Фото и видео: УФСБ по ДНР

Теги: беспилотники, днр, новые регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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