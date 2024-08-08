Военнослужащему ВСУ не удалось убить человека, так как тот скрылся на машине.

Украинский стрелок-гранатометчик приговорен к 21 году заключения. В пресс-службе Следственного комитета подчеркнули, что Верховный суд в Донецкой Народной Республики признал вину военнослужащему армии киевского режима из второй роты 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Леониду Шкильнюку. Мужчина совершил преступления по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ, а также части 1 статьи 356 УК РФ. Речь идет о покушении на убийство, совершенное организованной группой по мотивам идеологической и политической ненависти, а также жестоком обращении с гражданским населением на Донбассе. Иностранцу назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В в надзорном ведомстве уточнили, что в период за март и апрель 2022 года подразделения 501-го отдельного батальона ВСУ располагались на боевых позициях в зданиях гражданской инфраструктуры в городе Мариуполе. Украинские военнослужащие должны были обеспечить круговое блокирование территории в своей зоне ответственности с применением огнестрельного оружия. Они препятствовали свободному выходу мирного населения,. Леонид Шкильнюк, находясь на боевом дежурстве, получил от командования приказ на совершение убийства мужчины, находящегося в легковом автомобиле. Исполняя приказ, Шкильнюк расстрелял машину из ручного пулемета Калашникова. Мирный житель не пострадал, потому что успел покинуть территорию обстрела.

СК возбудил дело после ранения Поддубного.

Фото и видео: Следственный комитет России