Светлана Петренко раскрыла подробности о расследовании.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (по части 3 статьи 30, статьям 105 и 144 УК РФ) после ранения военного корреспондента от ВГТРК Евгения Поддубного. Инцидент ранее произошел в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины в Курской области. Соответствующее заявление сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи Следственного комитета РФ принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В назорном ведомстве подчеркнули, что несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участия в боевых действиях, армия киевского режима все равно определила его как законную цель для нанесения удара. Сейчас корреспондент эвакуирован и доставлен на лечение в медицинское учреждение.

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Фото и видео: Следственный комитет России