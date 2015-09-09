В Петербурге проверяют застройщика из-за обрушения фасада дома на Варшавской улице

Дом был сдан в эксплуатацию в 2016 году.

Следственный комитет по Московскому району Санкт-Петербурга проводит проверку в отношении застройщика жилого дома на улице Варшавской. Дом, сданный в эксплуатацию в 2016 году, с 2018 года страдает от множества проблем: обрушение фасадной плитки, прорывы труб, протечки кровли и гидроизоляции, разрушение брусчатки, перебои в работе вентиляции. Несмотря на решение суда, застройщик не устранил дефекты.

Для фиксации нарушений следователи осмотрели дом и опросили жильцов. Руководитель следственного отдела Михаил Крушельницкий провел встречу с директором строительной компании и ТСЖ дома. На встрече обсудили сроки выполнения ремонтных работ, подчеркнув необходимость их скорейшего завершения.

Ход проверки и ремонтные работы находятся под контролем следственного комитета, по результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее жителей обрушившегося дома на Большой Зелениной заселили во временные квартиры.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу