В ДНР задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в 2013 году

Мужчина убил одного человека в селе Урзуф, второму удалось выжить.

Российские правоохранительные органы задержали жителя из города Макеевка в Донецкой народной республики. Мужчина подозревается в убийстве и покушении на убийство, которые были совершены 11 лет назад. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управлении МВД. Согласно предварительным сведениям, в июне 2013 года в селе Урзуф Першотравневого района злоумышленник нанес несколько ударов ножом двоим жертвами. Один из потерпевших погиб не месте, а второй отделался тяжкими телесными повреждения. Во время проведения работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские установили личность преступника.

Он был задержан по месту жительства в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания УМВД России "Мариупольское". пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело по статье 105 УК РФ. Оперативники изъяли у фигуранта расследования предметы, схожие с автоматом, пистолетом и боеприпасами к ним.

Трёх организаторов незаконной миграции задержали в Иркутской области.

Фото и видео: МВД Медиа