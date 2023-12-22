Трёх организаторов незаконной миграции задержали в Иркутской области

Двое фигурантов находятся под домашним арестом, их коллега - под подпиской о невыезде.

Российские правоохранительные органы по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали двоих руководителей и работника центра дополнительного образования, подозреваемых в организации незаконной миграции задержали. Пресс-служба полиции уточнила, что за денежное вознаграждение фигуранты расследования выдавали иностранным гражданам сертификаты, подтверждающие знание ими русского языка, а также истории страны и законодательнвх основ.

При этом для ряда мигрантов сдача тестов была формальной, так как на самом деле они не обладали необходимыми знаниями. В последующем данные сертификаты предъявлялись иностранцами для получения патентов, разрешений на временное проживание или вида на жительство. пресс-служба МВД РФ по региону

Во время проведения обысков в рабочем офисе и по адресам проживания подозреваемых оперативниками изъяты мобильные телефоны, компьютеры, видеотехника, флеш-карты, а также документация. Ведется уголовное дло по части 7 статьи 204 и части 2 статьи 322.1 УК РФ. Задержанные помещены под домашний арест, а их сообщница отправлена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В Петербурге задержали организаторов нелегальной миграции.

Фото и видео: МВД Медиа