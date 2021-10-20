В ДФО выросло число желающих учиться в вузах округа

По ее словам, позитивные тенденции являются эффектом реализуемого трека федеральной программы.

В Дальневосточном федеральном округе выросло число желающих учиться в вузах региона. Об этом сообщила заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По ее словам, в 2024 году количество абитуриентов, приезжающих учиться в дальневосточные вузы из других регионов и стран, увеличилось в 1,5 раза. Нургалиева отметила, что позитивные тенденции являются эффектом реализуемого трека федеральной программы. Замминистра добавила, что благодаря этому университеты получили дополнительные средства на реализацию проектов развития вузов.

Ранее мы сообщали, что Китай вложил 820 млрд рублей инвестиций в предприятия на Дальнем Востоке.

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