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В Чувашии пресекли межрегиональную транспортировку наркотиков

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В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили около 18 кг эфедрона, лопатку и упаковочные пакеты.

В Чувашии пресекли межрегиональную транспортировку наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.

По данным следствия, полицейские 40-летнего жителя Москвы, подозреваемого в организации перевозки запрещенных веществ из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Он управлял автовозом с несколькими легковыми машинами, в одной из которых были спрятаны наркотики. В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили около 18 кг эфедрона, лопатку и упаковочные пакеты. Также был установлен владелец машины, заказавший ее транспортировку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области задержали десять аферистов, инсценировавших автоаварии ради выплат.

Видео: УМВД по Чувашской республике

Теги: наркотики, полиция, транспортировка, чувашия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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