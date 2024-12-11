В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили около 18 кг эфедрона, лопатку и упаковочные пакеты.

В Чувашии пресекли межрегиональную транспортировку наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.

По данным следствия, полицейские 40-летнего жителя Москвы, подозреваемого в организации перевозки запрещенных веществ из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Он управлял автовозом с несколькими легковыми машинами, в одной из которых были спрятаны наркотики. В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили около 18 кг эфедрона, лопатку и упаковочные пакеты. Также был установлен владелец машины, заказавший ее транспортировку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области задержали десять аферистов, инсценировавших автоаварии ради выплат.

Видео: УМВД по Чувашской республике