В Чувашии погиб фотограф, упав с моста

В Чувашии погиб, упав с моста, фотограф из Чебоксар.
РИА Новости со ссылкой на следственные органы сообщает, что при производстве фотосъемки на Мокринском железнодорожном мосту, расположенном в Канашском районе погиб фотограф, упав с высоты. От полученных травм 27-летний фотограф погиб на месте происшествия.
По сообщениям в местных СМИ, мужчина фотографировал выступление музыкальной группы.
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Фото:pixabay
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