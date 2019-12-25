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В Чувашии погиб фотограф, упав с моста
Сегодня, 16:13
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В Чувашии погиб фотограф, упав с моста

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Фотограф снимал выступление музыкальной группы.

В Чувашии погиб, упав с моста, фотограф из Чебоксар.

РИА Новости со ссылкой на следственные органы сообщает, что при производстве фотосъемки на Мокринском железнодорожном мосту, расположенном в Канашском районе погиб фотограф, упав с высоты. От полученных травм 27-летний фотограф погиб на месте происшествия.

По сообщениям в местных СМИ, мужчина фотографировал выступление музыкальной группы.

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Фото:pixabay​​​​​​​

Теги: новости россии, новости чувашии, погиб фотограф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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