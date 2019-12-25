В Севастополе сорвались со скалы москвич и его 7-летний внук

В Севастополе пожилой москвич разбился, упав со скалы. Его внук в больнице.
ГКУ ЦГЗ Севастополя сообщает, что накануне вечером, около 18 часов, недалеко от пляжа "Солнечный" в Севастополе на территории Государственного историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический" сорвались с 5-метровой скалы пожилой мужчина и его 7-летний внук.
От полученных травм мужчина скончался на месте, мальчика в бессознательном состоянии доставили в реанимацию. Известно, что семья приехала в Севастополь на отдых из Москвы. С родственниками работают специалисты Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Фото: ГКУ ЦГЗ Севастополя
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