В Севастополе сорвались со скалы москвич и его 7-летний внук

Мужчина от полученных травм скончался на месте ЧП, мальчик в тяжелом состоянии в больнице.

В Севастополе пожилой москвич разбился, упав со скалы. Его внук в больнице.

ГКУ ЦГЗ Севастополя сообщает, что накануне вечером, около 18 часов, недалеко от пляжа "Солнечный" в Севастополе на территории Государственного историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический" сорвались с 5-метровой скалы пожилой мужчина и его 7-летний внук.

От полученных травм мужчина скончался на месте, мальчика в бессознательном состоянии доставили в реанимацию. Известно, что семья приехала в Севастополь на отдых из Москвы. С родственниками работают специалисты Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: ГКУ ЦГЗ Севастополя