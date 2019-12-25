В Евпатории прокуратура проверяет лагерь, где ранее судимый педофил изнасиловал девочку

Работая в лагере, педофил изнасиловал 9-летнюю девочку.

В Крыму Прокуратура проверила детский лагерь, где была изнасилована 9-летняя девочка.

ЧП произошло в августе в детском лагере в Евпатории. Житель подмосковных Люберец, который работал в лагере, зашел в спальню, где отдыхали дети, и надругался над 9-летней девочкой, а затем попытался скрыться. Ребенок тут же сообщил о случившемся матери, а та обратилась в полицию. Насильника задержали.

Как стало известно, мужчина ранее был судим за педофилию. Прокуратура Крыма провела проверку лагеря. Как удалось установить, мужчина не был устроен официально, и на предмет судимостей его никто не проверял. Материалы проверки переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье "Халатность".

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Фото:pixabay