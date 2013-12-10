В Чите задержали мужчину, взявшего в заложники трехлетнего сына

Позднее выяснилось, что 36-летний мужчина имеет несколько судимостей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать жителя Читы, который взял в заложники своего трехлетнего сына. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Об инциденте стало известно 30 апреля. Начальник поисково-спасательной службы ГУ "Забайкалпожспас" Сергей Скрынник уточнил, что вооруженный мужчина удерживал ребенка в собственной квартире. Он приехал к бывшей жене домой. Родители ребенка начали ругаться, после чего мужчина выгнал из квартиры женщину, ранил её брата и заперся с сыном в комнате. Преступник был вооружен гладкоствольным обрезом.

Мы выехали для оказания помощи по проникновению в квартиру. Со слов начальника УМВД, там находится мужчина с обрезом и ребенок трех лет Сергей Скрынник, начальник поиско-спасательной службы ГУ "Забайкалпожспас"

Полицейские несколько часов пытались вести переговоры с отцом ребенка. Он соглашался говорить только со своей бывшей женой. Позднее выяснилось, что 36-летний мужчина имеет несколько судимостей. Его удалось задержать "в результате комплекса проведенных мероприятий".

Ранее мы сообщили, что правоохранители завели уголовное дело на хулигана, который размахивал ножом в метро.

Видео: СК России