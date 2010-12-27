В Чите мужчина надругался над 7-летней дочерью сожительницы

Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Читинец надругался над маленькой дочерью гражданской жены и изнасиловал сожительницу.

Следственные органы России по Забайкальскому краю сообщают, что 37-летнему жителю предъявлено обвинение по статьям "иные действия сексуального характера, совершённые с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении малолетней" и "насильственные действия сексуального характера".

По версии следствия, в 2018 году мужчина, воспользовался отсутствием дома сожительницы, надругался над ее 7-летней дочерью, без применения насилия. При расследовании уголовного дела выяснилось, что, будучи в алкогольном состоянии, он изнасиловал свою сожительницу.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. СУ СК РФ по Забайкальскому краю

Расследование уголовного дела продолжается. В случае если вина мужчины будет доказана, то мужчину ждет лишение свободы сроком до 20 лет, пояснили в следственных органах.

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