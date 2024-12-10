В Чите арестовали гендиректора ресурсоснабжающей организации

Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Судбная инстанция в Чите арестовала генерального директора местной ресурсоснабжающей организации "Водоканал" по обвинению в получении взятки в размере 3,2 миллиона рублей. Таким образом удовлетворено ходатайство государственного обвинения об избрании в отношении руководителя предприятия меры пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее заявление через социальные сети распространили представители Следственного комитета по Забайкальскому краю. Ранее в надзорном ведомстве рассказали о задержании бизнесмена из компании "Водоканал-Чита" Андрея Ядрищенского. Дополнительно задержан подозреваемый в даче взятки - руководитель фирмы.

Предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (части 6 статьи 290 УК РФ) генеральному директору муниципальной организации, руководителю коммерческой фирмы – в даче взятки в особо крупном размере (части 5 статьи 291 УК РФ). пресс-служба СК РФ по региону

Суд предположил, что оставаясь на свободе, обвиняемый фигурант расследования может уничтожить доказательства, а также использовать своё должностное положение для оказания давления на свидетелей по уголовному делу.

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Фото и видео: Вконтакте / СУ СКР по Забайкальскому краю