В Подмосковье арестовали четыре человека за убийство семьи 19-летней давности

Подозреваемые найдены благодаря проведенной экспертизе по ДНК.

Судебная инстанция на территории Московской области заключила под стражу четырех человек за убийство двух мужчин и женщины. Данное преступление было совершено еще в сентябре 2005 года Уголовное дело возбуждено 19 лет назад по части 2 статьи 105 УК РФ. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета по региону. Работа велась в рамках расследования криминальных эпизодов прошлых лет.

В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что в одном из частных домов в поселке Снегири Истринского района 19 лет назад были обнаружены тела двух мужчин и женщина с многочисленными травмами. Весной текущего года следователи приступили к изучению этого архивного дела. В результате проведения дополнительных экспертиз удалось получить совпадение по четырем лицам с имеющимися в базе ДНК. В дальнейшем велись мероприятия по установлению местонахождения этих личностей. Установлено, что к убийству семьи причастны пятеро мужчин. В день трагедии злоумышленники проникли в дом местного бизнесмена через окно подвала. На шум спустился сначала глава семьи, а затем его зять и дочь. Преступники жестоко избили потерпевших. Жертвы мужского пола скончались на месте, а женщина - умерла спустя несколько часов в больнице. Злоумышленники не напали только на двух несовершеннолетних и пенсионерку, находившихся в доме. Похитив денежные средства и телефоны, преступники скрылись с места преступления.

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Московской области