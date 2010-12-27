В Чите ФСБ задержали сотрудника МЧС на заседании мэра

Заместитель начальника третьего отряда краевой ФПС Иван Пименов подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Сегодня, 22 июля, в Чите на совещании в мэрии был задержан сотрудник МЧС Иван Пименов.

Сообщается, что чиновник краевой Федеральной противопожарной службы Иван Пименов подозревается в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере по предварительному сговору.

В региональном отделении МЧС факт задержания подтвердили. СУ СК РФ по Забайкальскому краю сообщает, что И.Пименов подозревается в совершении преступления по статье "мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

По версии следствия, в 2018 году в ходе выполнения контракта по техобслуживанию спецтехнки были похищены денежные средства на сумму свыше 1,5 миллионов рублей.

В соответствии с договоренностью, директор фирмы оказывал лишь часть услуг, определённых контрактом, – поставку запасных частей для техники. Остальные работы по госконтракту - обслуживание и ремонт техники – по незаконному указанию Пименова выполняли его подчиненные. Деньги, предназначенные для этого вида работ, были похищены фигурантами дела. Для этого подозреваемые составили подложные акты выполненных работ, по которым фирме была произведена оплата по госконтракту. Общая сумма похищенного составила 1 млн 652 тыс. рублей. СУ СК РФ по Забайкальскому краю

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Фото: pixabay, СУ СК РФ по Забайкальскому краю