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В Цхинвале найден мертвым советник РФ в Южной Осетии

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Детали происшествия уточняются.

Как сообщил "Интерфакс" 3 февраля, доктор медицинских наук Игорь Галь погиб вместе с супругой в Цхинвале. Специалист работал советником в Южной Осетии по вопросам здравоохранения, занимаясь реформой соответствующей сферы в республике с 2016 года.

Одной из версий смерти стало отравление угарным газом. В настоящее время в квартире россиянина проводится судебная экспертиза, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее стало известно о гибели офицера ЦРУ, курировавшего атаку на Сулеймани.

Теги: россия, смерть, южная осетия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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