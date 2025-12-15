Предварительно установлена причастность фигуранта к девяти эпизодам мошенничеств.

В Череповце задержали мужчину, вернувшегося к работе на аферистов после освобождения из заключения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

По данным ведомства, у 23-летнего жителя Новосибирска была судимость аналогичную противоправную деятельность. Его задержали в Ярославском аэропорту при попытке вылететь в Вологду по поручению кураторов. Задержанные признался, что не смог найти легальную работу и откликнулся на объявление в мессенджере, собирая деньги у потерпевших.

Предварительно установлена причастность фигуранта к девяти эпизодам мошенничеств. У одной из жертв посыльный забрал 9,5 млн рублей. Кроме того, в одном из сибирских регионов он похитил 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Вологодской области