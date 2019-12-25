В Череповце отец застрелил дочь из ружья

После содеянного мужчина свел счеты с жизнь.

В Череповецком районе Вологодской области пенсионер застрелил родную дочь из ружья.

Трагедия разыгралась накануне вечером, 17 февраля, в деревне Гаврино Череповецкого района, сообщают региональные следственные органы. По версии следствия, мужчина 1985 года рождения повздорил с сожителем дочери 1982 года рождения и пошел за ружьем. Дочь с сожителем пытались не пустить пенсионера, и в этот момент прозвучал выстрел. Женщин погибла на месте от огнестрельного ранения в грудь.

Когда мужчина понял, что от его рук погибла дочь, он ушел в другую комнату и свел счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Вологодской области