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В Челябинской области задержали начальника отдела Госавтоинспекции

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Следственный комитет ведет уголовное дело.

На территории Челябинской области российские силовым структуры задержали начальника отдела Госавтоинспекции Антона Вяткина.  В пресс-службе регионального управления ФСБ РФ уточнили, что мужчина подозревается в коррупции. В надзорном ведомстве полагают, что за денежное вознаграждение подозреваемый получал от компаний, занимающихся перевозками груза и пассажиров, взятки. Следственный комитет полагает, что противоправная деятельность происходила в период с 2020 по 2024 года.

Подозреваемый получил от представителей коммерческих организаций, занимающихся перевозками груза и пассажиров, взятки в виде денежных средств в крупном и значительном размерах.

пресс-служба УФСБ России

В  частности, за материальное вознаграждение госслужащий "закрывал глаза" на нарушения в работе транспортных средств, а также на отсутствие технического осмотра грузовиков. По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело. Согласно предварительным сведениям, задержанный получил взятку в размере 500 тысяч рублей.

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Фото и видео: УФСБ Росси по Челябинской области

Теги: взяточничество, коррупция, фсб, челябинская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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