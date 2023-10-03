Тело погибшей обнаружили спустя почти два месяца после убийства.

В Челябинской области задержали мужчину по делу об убийстве дочери. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел 28 мая в одном из домов на улице Калмыкова. По данным следствия, у обвиняемого в ходе ссоры с дочерью возник умысел на ее убийство.Злоумышленник сдавил руками шею потерпевшей, переместил ее в гараж и нанес не менее двух ударов молотком по голове. Затем мужчина упаковал тело в пакеты, вывез его на надувной лодке на середину реки Урал и сбросил в воду.

Тело погибшей обнаружили спустя почти два месяца. Возбуждено уголовное дело. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: СУ СК России по Челябинской области