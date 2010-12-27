В Челябинской области в лобовом ДТП погибли 5 человек

В Аргаяшском районе столкнулись 2 отечественных автомобиля.

Сегодня ночью на 25 июля в Челябинской области в ДТП погибли пять человек.

Сообщается, что ДТП произошло около полуночи в Аргаяшском районе области. Известно, что на дороге столкнулись две отечественные легковушки, одна из которых впоследствии перевернулась на крышу. В ДТП погибли 5 человек, 3 человека из "семерки", 2 человека из "одиннадцатой". Еще один человек был с травмами госпитализирован в больницу.

На ликвидации последствий аварии работали 22 человека и 7 единиц спецтехники, в том числе от МЧС 10 человек и 3 единицы спецтехники. ГИБДД выясняет вс причины и обстоятельства ДТП.

Ранее: На Камчатке погибли два геолога, провалившись на вездеходе в ущелье.

Фото: ugrapro