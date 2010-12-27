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На Камчатке погибли два геолога, провалившись на вездеходе в ущелье
Сегодня, 9:16
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MShaffter

На Камчатке погибли два геолога, провалившись на вездеходе в ущелье

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Вездеход с 5 геологами провалился в ущелье глубиной 100-140 метров.

Накануне, 23 июля, на Камчатке вездеход с геологами провалился в ущелье, 2 человека погибли и трое пострадали.

Сообщается, что ЧП произошло в 80 километрах от населенного пункта Кирганик. Вездеход с 5 геологами направлялся в сторону Агинского месторождения и провалился в ущелье глубиной 100 - 140 метров.

При падении в вездеходе погибли 2 человека. Три человека с травмами были доставлены в больницу. У двоих пострадавших тяжелые травмы, у третьего состояние средней тяжести.

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Фото: МЧС РФ по Камчатскому краю

 

Теги: новости камчатки, новости россии, погибли геологи, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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