По предварительным данным, водитель Skoda Fabia при проезде нерегулируемого перекрестка столкнулась с Volkswagen Tiguan.

В Челябинской области в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 16 февраля на 81-м км автодороги Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды. По предварительным данным, водитель Skoda Fabia при проезде нерегулируемого перекрестка столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Skoda.

Также сообщается, что ребенок, которой находился внутри первой иномарки, доставлен в медицинское учреждение с различными травмами. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что массовое ДТП с участием 14 автомобилей произошло в Башкирии.

Видео: Госавтоинспекция Челябинской области