Массовое ДТП с участием 14 автомобилей произошло в Башкирии

В результате аварии пострадали 3 человека.

На трассе Р-240 вблизи населенного пункта Новый Кальчир Аургазинского района произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись 14 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана, в результате ДТП погибших нет, однако пострадали три человека, включая 8-летнего ребёнка. Все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают медики, сотрудники Госавтоинспекции, а также развёрнут передвижной пункт обогрева на базе КАМАЗ со снегоходом.

Движение транспорта организовано по одной полосе. Сотрудники ГАИ регулируют движение. Ситуация находится на контроле МЧС Башкортостана. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что прокуратура проверяет обстоятельства смертельного ДТП с автобусом под Всеволожском.

Видео: Telegram-канал МЧС Башкортостана