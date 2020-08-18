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В Челябинской области расследуют фиктивную вакцинацию 250 человек
Сегодня, 15:29
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В Челябинской области расследуют фиктивную вакцинацию 250 человек

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Услугу предоставляли два сотрудника МЧС и медсестра поликлиники.

В Челябинской области двух сотрудников регионального управления МЧС и медсестру поликлиники заподозрили в предоставлении гражданам QR-кодов без фактического прохождения вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает интернет-портал "74.ru" со ссылкой на информированный источник.

Нарушение было выявлено в городе Златоуст. Отмечается, что в течение нескольких месяцев текущего года в единую базу Министерства здравоохранения были внесены ложные сведения о вакцинации от коронавируса более чем 250 человек.

Преступление выявили, когда поддельные документы получили два сотрудника МЧС. Какую сумму брали сообщники за свои услуги пока неизвестно. В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения по статье Уголовного кодекса РФ о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Отмечается, что в региональном ГУ МВД воздержались от комментариев по этой ситуации.

Ранее был назван регион с наибольшим числом госпитализированных с COVID-19 среди вакцинированных.

Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть

Теги: златоуст, неправомерный доступ, фиктивная вакцинация, челябинская область
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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