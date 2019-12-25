Назван регион с наибольшим числом госпитализированных с COVID-19 среди вакцинированных

Умерших - доли процента, у большинства имелись другие заболевания.

Наибольшая доля госпитализированных пациентов с COVID-19, которые ранее привились, приходится на Подмосковье – 18%. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на итоги опроса, проведенного среди представителей органов власти и здравоохранения субъектов РФ

Отмечается, что в Белгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе доля вакцинированных от коронавируса пациентов, попавших в медицинское учреждение, составляет 12%, в Новгородской и Вологодской областях – 10%, в Петербурге – 8-10%; в Башкирии – 5-7%, в Калужской области – не более 5-7%.

Не прошли курс вакцинации от COVID-19 около одного процента госпитализированных в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, а также Карачаево-Черкесии, Коми и Севастополе.

В Кировской области зарегистрировали три процента привитых среди тех, кто остается в стационарах. Отмечается, что вакцинированные россияне в 98% случаев перенесли заболевание в легкой или среднетяжелой форме.

При данном опросе информацию не предоставили 20 из 85 субъектов России. Так, например, в Северной Осетии и Хакасии заявили, что учет числа вакцинированных граждан среди госпитализированных не ведется. Согласно исследованию, умерших – доли процента, но у них обычно находили другие заболевания.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России разрабатывают лекарство, которое подавляет размножение коронавируса.

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