В Челябинской области раскрыто заказное убийство, совершенное в 2014 году в Карталы

Полицейские задержали исполнителя преступления и его организаторов.

На территории Челябинской области российские правоохранительные органы раскрыли убийство, совершенное в ноябре 2014 года в городе Карталы. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что полицейскими установила исполнителя преступления, а также организаторов криминального заказа. Ими оказались участники банды, действовавшей в Карталинском, Варненском, Брединском районах Челябинской области и в городе Магнитогорске в периоде с 2010 по 2016 года.

Напомним, что в ноябре 2014 года в городе Карталы возле дома 113 по улице Луговой было обнаружено тело 37-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Оперативники установили, что жертва была ликвидирована из гладкоствольного ружья в утреннее время, когда местный житель направлялся в поликлинику. По факту произошедшего ведется уговорное дело ро статье 105 УК РФ. Однако поймать преступника по горячим следам не удалось. В рамках работы по раскрытию эпизодов прошлых лет оперативники и следователи восстановили и проанализировали маршруты и контакты более тысячи человек, находившихся в районе совершения преступления. Дополнительно были организованы сверки по базам данных пулегильзотеки.

... получили оперативную информацию о возможной причастности к убийству ранее неоднократно судимого местного жителя. В дальнейшем получены неопровержимые доказательства. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время подозреваемый полностью признал свою вину. Затем полицейскими были установлены все участники криминальной группы, включая организатора и подстрекателей. Двое злоумышленников в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы, а еще трое задержаны совместно с сотрудниками Росгвардии.

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Фото и видео: МВД Медиа