В Челябинской области продлили режим ограничений до 9 августа

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 9 августа. Решение принял глава региона Алексей Текслер.
Остаются запрещёнными спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия.
Гражданам старше 65 лет рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. В Челябинской области продолжает действовать масочный режим — гражданам необходимо носить маски в общественных местах.
Отметим, что в Челябинской области на 24 июля зафиксировано 10 891 случаев заражения коронавирусом, 233 человека с данным диагнозом скончались.
Ранее в Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса.
Видео: Instagram @alexeytexler.official
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все