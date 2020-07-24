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В Челябинской области продлили режим ограничений до 9 августа

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В Челябинской области на 24 июля зафиксировано 10 891 случаев заражения коронавирусом.

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 9 августа. Решение принял глава региона Алексей Текслер.

Остаются запрещёнными спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия.

Гражданам старше 65 лет рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. В Челябинской области продолжает действовать масочный режим — гражданам необходимо носить маски в общественных местах.

Отметим, что в Челябинской области на 24 июля зафиксировано 10 891 случаев заражения коронавирусом, 233 человека с данным диагнозом скончались.

Ранее в Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса.

Видео: Instagram @alexeytexler.official

Теги: коронавирус, режим самоизоляции, челябинская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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