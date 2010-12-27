В Челябинской области примерный семьянин убил знакомую, изнасиловал и убил ее дочь

Суд приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, несмотря на то, что обвинение просило пожизненное.

В Челябинске областной суд приговорил 41-летнего мужчину к 23 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней и двойное убийство.

Вечером 5 июля 2018 года в отсутствии мужа к женщине и ее 16-летней дочери пришла семейная пара с младшим ребенком. После алкогольных посиделок гости ушли домой, где мужчина выпил еще бутылку водки. После чего Карталов Алексей отправился назад в дом к знакомым с намерением вступить в сексуальную связь с дочерью знакомых.

Дверь открыла дочь, объяснив, что мать спит. Убедившись, что подросток добровольно не вступит с ним в близость, прошел на кухню, взял нож и на глазах у дочери ударом в сердце убил мать. После чего угрожая убийством изнасиловал девушку. Затем он повалил девушку и начал душить и нанес 71 ударов ножом. Девушка скончался от огромной кровопотери.

Тела жены и дочери обнаружил вернувшийся домой муж. Убийцу вскоре задержали. Сегодня, 20 августа, состоялся суд, который приговорил Карталова А. к 23 годам лишения свободы в колонии строго режима и по освобождении еще 1,5 года ограничения свободы. Обвинение просило для Карталова пожизненный срок. Суд учел, что мужчина характеризовался положительно. Был примерным семьянином, воспитывающим троих детей. Официально мужчина нигде не работал.

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Фото: Карталов Алексей(соцсети)