В пострадавшем корпусе находилось 250 тысяч птиц.

В Челябинской области полностью ликвидировали пожар на птицефабрике, Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. Известно, что специалисты смогли потушить пламя около 02:06 часов утра 18 июня по местному времени (00:06 часов по московскому времени). Пострадала территория объекта "Равис - птицефабрика Сосновская".

Последствия пожара полностью ликвидированы. Погибших и пострадавших нет. пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Напомним, что пожар на фабрике возник вечером 17 июня. Информацию о возгорании журналистам ТАСС подтвердил генеральный директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов. Эксперт объяснил, что птичник заполыхал после того, как в него ударила молния. Быстрому распространению пламени способствовал сильный ветер. В общей сложности птицефабрика имеет 64 корпуса. Сгорел только один из них. Там находилось приблизительно 250 тысяч голов птиц.

После пожара в магазине "Окей" в Озерках никто не пострадал.

Фото: Piter.tv