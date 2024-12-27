В Челябинской области пойманы аферисты, похитившие у банка более 88 млн рублей

Полиция установила личности 12 человек, причастных к мошенничеству в регионе.

На территории Челябинской области российские правоохранительные органы разоблачили группу аферистов, похитивших у банка свыше 88 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД по региону. Известно, что организации махинаций оказались причастны три человека. Речь идет о двух местных жительницах, а также девушке из Ростова-на-Дону. Злоумышленницы были знакомы между собой и когда-то работали в сфере оказания помощи гражданам в оформлении ипотечного кредитования. Дополнительно сообщницы обладали познаниями в области риелторского дела. С августа 2023 года банда подыскивала граждан, готовых за материальное вознаграждение поучаствовать в криминальной схеме

Для тех, кто соглашался, сообщницы помогали составить через один из онлайн-сервисов фиктивные заявки на получение кредитов на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах. пресс-служба полиции

Далееподготовленные подложные документы предоставлялись в кредитную органищаци, а обратившимся выдавались кразличные суммы, которые варьировались от 2,6 до шести миллионов рублей. Порядка 50 процентов от полученных денежных средств сообщники отдавали организаторам мошеннической схемы. Члены ОПГ не собирались возвращать займы, но иногда создавали видимость серьёзности намерений по выполнению взятых на себя обязательств. В течение нескольких месяцев они вносили платежи. В качестве заёмщиков в противоправную деятельность было вовлечено девять граждан. В настоящее время оперативниками пойманы 12 человек, среди которых семеро женщин. Фигуранты расследования проходят по уголовному делу по части 4 статьи 159 и части 3 статьи 159.1 УК РФ. Некоторые подозреваемые отправлены под стражу.

Житель Мурино подозревается в организации онлайн-магазина по продаже сильнодействующего вещества.

Фото и видео: МВД Медиа