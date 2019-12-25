  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Челябинской области поймали группу террористов
Сегодня, 10:53
116
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Челябинской области поймали группу террористов

0 0

В отношении двух мужчин выдвинуты обвинения по части 2 статьи 205.5 УК РФ.

В Челябинской области поймали группу террористов, Об этом сообщили представители регионального управления ФСБ. Известно, что  в операции принимали участие также сотрудники Росгвардии, МВД. Подозрение пало на двух местных жителей, которые содействовали боевикам. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ.

В 2021 году подозреваемые принимали участие в деятельности запрещенной террористической организации, проводили занятия по распространению ее идеологии.

пресс-служба ФСБ РФ по региону

Во время обысков силовики изъяли у фигурантов расследования запрещенные печатные материалы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Ведется поиск возможных соучастников террористов.

Под Петербургом задержали лжесотрудника ФСБ.

Фото: Piter.tv

Теги: фсб, челябинская область
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии