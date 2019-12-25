В отношении двух мужчин выдвинуты обвинения по части 2 статьи 205.5 УК РФ.

В Челябинской области поймали группу террористов, Об этом сообщили представители регионального управления ФСБ. Известно, что в операции принимали участие также сотрудники Росгвардии, МВД. Подозрение пало на двух местных жителей, которые содействовали боевикам. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ.

В 2021 году подозреваемые принимали участие в деятельности запрещенной террористической организации, проводили занятия по распространению ее идеологии. пресс-служба ФСБ РФ по региону

Во время обысков силовики изъяли у фигурантов расследования запрещенные печатные материалы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Ведется поиск возможных соучастников террористов.

Под Петербургом задержали лжесотрудника ФСБ.

Фото: Piter.tv