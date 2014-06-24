В Челябинской области нашли пенсионерку, пропавшую 10 дней назад

Сейчас жительница Верхнего Уфалея находится в руках медиков.

Российские спасатели нашли пенсионерку, которая 10 дней назад пропала в лесном массиве на территории Челябинской области.Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале поисково-спасательной службы по региону. Известно, что в последний раз женщину видели около Верхнего Уфалея.

Пенсионерка найдена, жива. Совместно со спасателями работали полицейские, сотрудники "РМК-Поиск", волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", местные жители. сообщение спасателей

Напомним, что женщина 1955 года рождения пропала 15 апреля. Специалисты приступили к поискам местной жительницы на следующий день. Поиски велись на внедорожниках, а также пешими группами. Люди вместе с техникой обследовали местную водную акваторию, запускали беспилотники над лесом. Вечером 24 апреля пострадавшая была обнаружена. Она находилась в шести километрах от города, выше станции "Иткуль". По данным профильной службы, сейчас пенсионерка доставлена в город. Она передана в руки медицинского персонала.

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Фото и видео: Вконтакте / "РМК Поиск"