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В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП

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Еще три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел утром 14 июля на 37-м км автодороги Тюбук – Усть-Багаряк. По предварительным данным, водитель Lada Vesta при съезде с главной дороги на второстепенную не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Chevrolet Niva. В результате ДТП на месте скончались водитель и двое пассажиров автомобиля Lada. Еще одна пассажирка легковушки скончалась в медучреждении. Водитель и два пассажира Chevrolet получили телесные повреждения различной степени тяжести. В данный момент проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса.

Видео: Госавтоинспекция Челябинской области

Теги: дтп, жертвы, пострадавшие, челябинская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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