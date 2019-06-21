В Челябинской области бетонная плита от памятника упала на 3-летнего мальчика

Ребенку сломало ногу. В сети местные жители опубликовали видео с места происшествия и показали, что памятник в плачевном и опасном состоянии.

Накануне, 20 июня, в Озерске бетонная плита от памятника упала на 3-летнего ребенка.

Сообщается, что ЧП произошло на площади Броховича в Озерске Челябинской области. Кусок бетонного основания памятника упал на маленького ребенка. Ребенку сломало ногу. Дядя пострадавшего малыша опубликовал видео с места происшествия в соцсетях и показал, что памятник в плачевном состоянии и опасен.

Накануне Piter.TV сообщал, что в Москве погибла полугодовалая девочка из-за отказа медиков госпитализировать ребенка.

Видео: ВК, Подслушано в Озерске