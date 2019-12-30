В Челябинской области 5 человек погибли в лобовом ДТП с КАМАЗом

Водитель иномарки не справился с управлением в условиях метели и вылетел на встречку под грузовик.

В Челябинской области 5 мужчин погибли в ДТП.

Авария произошла около 17часов по московскому времени на 107 километре трассы Челябинск - Троицк в условиях сильного снегопада и ветра. По предварительным данным, водитель "Хонда" не справился с управлением в неблагоприятных погодных условиях и вылетел на полосу встречного движения под КАМАЗ. Произошло мощное лобовое столкновение.

В результате ДТП погибли 5 человек. Все погибшие взрослые мужчины. Подробности ДТП устанавливаются.

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ФОТО: ГУ МВД по Челябинской области