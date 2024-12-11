Полиция установила личность злоумышленника.

В Челябинске водитель маршрутки устроил разборки с водителем автобуса. Конфликт оказался заснят на камеру наблюдения, установленную внутри салона. Известно, что дорожное происшествие зафиксировано вблизи остановки общественного транспорта под названием "Фиеста". Согласно предварительным данным, зачинщиком ссоры стал водитель маршрутки под десятым номером. Мужчине якобы не понравилось то, что его коллега встал с автобусом перед ним на остановке.

На кадрах , размещенных в социальных сетях, видно, что маршрутка подрезала автобус. Затем мужчина вышел из нее и направился к передней входной двери стоящего позади городского транспорта. Потерпевший позже указал журналистам, что шофер пытался выломать дверь автобуса, затем забежал внутрь и начал выяснять с ним отношения, оскорблять. Своим поведением тот перепугал пассажиров. Сотрудники полиции оперативно установили личность нарушителя.

Мужчина установлен, задержан и доставлен в органы внутренних дел. В настоящее время с задержанным, 1989 г.р., работают сотрудники полиции". пресс-служба ГУ МВД по региону

В настоящее время сотрудники Следственного комитета по Челябинской области ведут проверку по статье о хулиганстве. Сообщается, что в рамках установления всех деталей дорожного конфликта, проверяется в том числе и законность пребывания фигуранта расследования на территории нашей страны.

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Фото и видео: Telegram / Уралити, Агентство чрезвычайных новостей, 74.ру