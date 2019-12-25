В Челябинской области в коридоре женской консультации умерла беременная девушка

Девушке было всего 23 года.

В Копейске Челябинской области в коридоре женской консультации скончалась беременная 23-летняя девушка, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Челябинской области по связям со СМИ Владимира Шишкова.

Женщина почувствовала себя плохо в коридоре женской консультации № 1. Медики оказывали ей помощь, была вызвана бригада скорой помощи, но спасти женщину не удалось. Следственные органы по факту гибели человека в медицинском учреждении проводят проверку.

По предварительным данным, у женщины были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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