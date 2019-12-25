В Подмосковье 5-летний мальчик смертельно отравился грибами

Родители справились с отравлением самостоятельно, у ребенка разрушилась печень.

В подмосковном Пушкино 5-летний мальчик погиб от отравления грибами.

Трагедия произошла в семье москвичей, которые перебрались несколько лет назад в Пушкино, сообщает "МК". В выходные семья отправилась в лес за грибами. Родители и ребенок поели вместе жареной картошки с грибами на ужин. Утром все почувствовали себя плохо. Родители справились с отравлением самостоятельно, а вот ребенка с сильным обезвоживанием госпитализировали в больницу.

Сначала ребенок был в Монинской больнице, затем его перевели в реанимацию в Химкинскую ГКБ. Но к тому времени у мальчика уже практически полностью разрушилась печень. Спасти ребенка не смогли.

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