В Челябинске в ДТП с такси пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошел вечером 27 августа на улице Дзержинского. Поступило сообщение о столкновении такси Haval и автомобиля Renault Sandero. Вторая иномарка в результате ДТП перевернулась. Два человека пострадали. Экипаж ДПС устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее мы сообщали, что в Подмосковье два человека погибли в ДТП со столбом.
Фото: Госавтоинспекция города Челябинска
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все