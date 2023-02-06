  1. Главная
В Челябинске в ДТП с такси пострадали два человека
Сегодня, 11:31
В Челябинске в ДТП с такси пострадали два человека

Вторая иномарка в результате ДТП перевернулась.

В Челябинске в ДТП с такси пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 27 августа на улице Дзержинского. Поступило сообщение о столкновении такси Haval и автомобиля Renault Sandero. Вторая иномарка в результате ДТП перевернулась. Два человека пострадали. Экипаж ДПС устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье два человека погибли в ДТП со столбом.

Фото: Госавтоинспекция города Челябинска

