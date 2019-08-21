В Челябинске скончалась пострадавшая в ДТП с маршруткой 17-летняя девушка

В маршрутку врезался попутный КАМАЗ.

Накануне Piter.TV сообщал подробности серьезной аварии в Челябинске, где пассажирский микроавтобус протаранил попутный КАМАЗ.

ДТП произошло на улице Блюхера, недалеко от памятника "Скорбящие матери" в 1 час 10 минут по местному времени. КАМАЗ под управлением водителя 1982 года рождения врезался в попутный микроавтобус. После мощного удара микроавтобус опрокинулся.

На сайте регионального МЧС сообщалось о 13 пострадавших, в том числе 17-летней девушке. Водитель грузовика и его пассажир 1962 года рождения также были госпитализированы. 7 пострадавшим понадобилась госпитализация. Состоянии 2 человек оценивается как тяжелое. Среди тяжелых пациентов была и несовершеннолетняя девушка.

Сегодня из Челябинска пришли печальные известия. В больнице, несмотря на усилия медиков, 17-летнюю спасти не удалось.

Сегодня ранее: В Якутии после ДТП с иномаркой и КАМАЗом скончался 6 человек. Ранее сообщали о 5 погибших и 4 пострадавших. Все они находились в легковом автомобиле.

Фото: и видео: ВК, Регион-74/Челябинск